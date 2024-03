Gabon : Perenco déplore la perte de cinq travailleurs dans un incendie

La société pétrolière et gazière indépendante Perenco, centrée sur l'Afrique, a annoncé la mort de cinq de ses employés à la suite d'un incendie survenu sur la plate-forme Becuna, dans le champ pétrolier et gazier de Simba, au large du Gabon.



Un travailleur de Perenco est toujours porté disparu et la société a déployé une équipe d'urgence qui mène une mission de recherche et de sauvetage. L'incendie ayant été éteint, Perenco pleure la perte de ses employés et se tient aux côtés de leurs familles dans ce moment tragique.



La Chambre africaine de l'énergie (AEC), en tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, souhaite exprimer ses plus sincères condoléances et sa profonde tristesse pour l'incident tragique qui s'est produit dans le cadre du projet pétrolier de Perenco. Elle est de tout cœur avec les familles, les amis et les collègues de ceux qui ont perdu la vie dans cet événement malheureux.



L'AEC se rendra en visite de travail au Gabon pour exprimer sa solidarité avec les familles qui ont tragiquement perdu leurs proches, avec Perenco, qui pleure la perte de ses précieux travailleurs et collègues, et avec le Gabon, qui a perdu des camarades dévoués qui se sont efforcés de réduire la pauvreté énergétique et de stimuler la croissance économique grâce à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières jusqu'à la toute fin.



Perenco et l'industrie pétrolière et gazière continuent à offrir d'innombrables opportunités de création de richesse pour les familles gabonaises. L'AEC reconnaît l'incroyable impact économique, communautaire et religieux démontré à travers le Gabon par Perenco et les compagnies pétrolières et de gaz naturel.



En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie et en tant que partenaire et soutien de Perenco et du Gabon, l'AEC comprend la gravité de cette situation et reconnaît la responsabilité que nous partageons, en tant que défenseur de l'industrie, dans la promotion et la défense des normes de sécurité les plus élevées dans tous les projets énergétiques. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir.



La Chambre continuera à travailler avec la compagnie pétrolière et gazière indépendante pour promouvoir la sécurité des travailleurs et la maximisation des vastes ressources en hydrocarbures de l'Afrique afin de stimuler la croissance des économies gabonaise et africaine.



« La Chambre de Commerce et d'Industrie pleure la perte de cet accident tragique. Perenco est connue pour ses opérations de haut niveau, son excellence opérationnelle, ses priorités en matière de santé, de sécurité et d'environnement et pour être l'une des meilleures entreprises de l'industrie pétrolière. Perenco et l'industrie pétrolière au Gabon ont des taux d'accidents relativement faibles. Nous continuerons à travailler avec Perenco et le Gabon pour améliorer les normes de travail afin que cela ne se reproduise plus », a déclaré NJ Ayuk, le président exécutif de l'AEC.



Le champ Simba est un projet de pétrole conventionnel en eaux peu profondes, crucial pour la stabilité du marché pétrolier et l'expansion économique du Gabon et de l'Afrique. Le champ représente à lui seul 4 % de la production pétrolière du pays d'Afrique de l'Ouest.