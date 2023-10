Gabon-RCA : le président de la Transition Oligui Nguema s'est rendu à Bangui

Le président de la Transition du Gabon, chef de l’État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit sa tournée en Afrique centrale.



Après Malabo (Guinée équatoriale) et Oyo (Congo Brazzaville), il a quitté Libreville ce mercredi 04 octobre à destination de Bangui, en République centrafricaine, où il va rencontrer son homologue centrafricain, le président Faustin Archange Touadera.



Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre dernier, c’est la troisième visite officielle, auprès de ses pairs d’Afrique centrale, après celle en Guinée équatoriale, et au Congo Brazzaville.



Dans la capitale congolaise, l’on se rappelle que le tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso, a porté sur les sujets d'intérêt commun, ainsi que sur les questions sécuritaires dans l'espace sous-régional et continental.



La première visite officielle à l’international du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a été l’occasion d’avoir un tête- à- tête au Palais du Peuple de Malabo, avec le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée Equatoriale.



Au lendemain du coup d’Etat du 30 septembre dernier, le facilitateur de la CEEAC, le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera, par ailleurs, président en exercice de la CEMAC, a effectué une mission à Libreville.



A cette occasion, le président centrafricain avait rencontré l'ex-président gabonais, Ali Bongo Odimba, qui est désormais « libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger s'il le souhaite », comme l'a précisé le nouveau pouvoir de Transition militaire.