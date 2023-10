Gabon-Suisse : le PM Ndong Sima reçoit l’ambassadeur Chasper Sarott

Le Premier ministre de la Transition du Gabon, Raymond Ndong Sima, a reçu ce mardi 3 octobre à l’Immeuble du 2-Décembre, l’ambassadeur de Suisse accrédité au Gabon, Chasper Sarott.



Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays. Mais aussi, le plénipotentiaire suisse tenait à connaitre les priorités du Gabon au plan interne comme au plan international notamment après le renversement des anciennes institutions du pays.



Pour l’ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo (RDC) et au Gabon, Chasper Sarott, « c’est une visite de courtoisie. Après quatre semaines de prise de fonction du Chef du gouvernement de la transition, c’était l’opportunité, pour moi, de faire sa connaissance et d’entendre de lui, quelles sont les priorités au plan interne comme au plan international. »



Dans les services du Premier ministre gabonais, l’on indique également que le plénipotentiaire a évoqué les excellentes relations existant depuis les indépendances entre le Gabon et la Suisse.



C’était également l’occasion pour Chasper Sarott d’exprimer sa volonté de dynamiser et de consolider les relations entre les deux pays, et élargir les domaines d’intérêt commun pour une meilleure coopération.



Par ailleurs, il souhaite davantage développer ces relations avec les efforts conjugués de la partie gabonaise. Le Gabon dispose d’une diplomatie axée sur la diversification des partenaires, mais aussi sur des plaidoyers en faveur de la préservation de la paix dans le monde.



À leur prise de pouvoir, les militaires ont garanti aux partenaires du Gabon le respect des accords bilatéraux et multilatéraux. Cet engagement a été bien rappelé par le président de la Transition, le général Oligui Nguema, lors de sa prestation de serment.