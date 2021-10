Gabon-Togo : Victoire Tomegah Dogbé en visite de travail à Libreville

C’est la première rencontre officielle entre Rose Christiane Ossouka Raponda et Victoire Tomegah Dogbé, les deux premières femmes à prendre la tête du gouvernement de leurs pays respectifs, depuis 2020. Les deux personnalités ont échangé sur la préparation de la 7ème session de la grande commission mixte Gabon-Togo pour définir de nouveaux mécanismes permettant d’exploiter les opportunités d’investissement et de développement au bénéfice des populations des deux pays frères, apprend-on.



« Avec la délégation togolaise, nous avons examiné les opportunités pouvant contribuer au renforcement et à la diversification de la coopération entre nos deux nations ». Car, « l’axe Libreville-Lomé est un modèle de coopération qui matérialise ce partenariat sud-sud. Un partenariat exemplaire et dynamique », a commenté Rose Christiane Ossouka Raponda.

Le Gabon et le Togo collaborent déjà dans plusieurs secteurs d’activités. Dans le secteur bois, les relations ont été renforcées en juillet dernier avec la signature d’un mémorandum d’entente qui ambitionne de faciliter l’exportation au Togo des produits de bois ayant subi une première et une deuxième transformation au Gabon.



Aussi, le Togo se positionne en 2019 comme le principal fournisseur africain du Gabon avec 7,4% des importations du pays. Depuis son avènement au pouvoir en 2009, Ali Bongo Ondimba et son homologue togolais, Faure Essozimna Gnassingbé entretiennent d’excellentes relations. Une relation étroite qui est la preuve patente que le Gabon et le Togo sont liés par divers accords de coopération.