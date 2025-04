Gabon : déploiement d’une mission électorale de la Francophonie

A l’occasion de l’élection présidentielle du 12 avril 2025 en République gabonaise, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, y dépêche une mission électorale de la Francophonie (MEF). Conduite par l’ambassadeur Désiré Nyaruhirira, conseiller spécial, politique et diplomatique de la secrétaire générale de la Francophonie, la mission électorale de la Francophonie séjournera à Libreville du 7 au 15 avril 2025.



La délégation de la MEF compte une parlementaire représentante de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et des experts issus de différents pays membres de la Francophonie. La MEF s’entretiendra avec les responsables des institutions et organes en charge des élections, des candidats et acteurs politiques, des représentants de la société civile, ainsi que des partenaires internationaux sur place.



La mission œuvrera conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 relatives à la tenue d’élections libres, fiables et transparentes. Le jour du scrutin, les membres de la MEF se rendront dans des centres et bureaux de vote afin d’évaluer le déroulement des opérations électorales.



A l’issue du processus électoral, les constats et recommandations de la MEF feront l’objet d’un rapport qui sera transmis aux autorités gabonaises. L’OIF compte 93 États et gouvernements, 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.