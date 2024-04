Gabon : l'État rachète la société Sucaf Gabon pour assurer la production du sucre

Le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé le 27 avril dernier au Palais Rénovation, une séance de travail à laquelle ont pris part les membres du CTRI, le ministre de l'Economie et des Participations, ainsi qu'une délégation de la société MGB Group conduite par son président Mehmet Faruk Basturk.



Cette rencontre est consécutive à l'acquisition le 9 avril dernier par l'État gabonais de la totalité des actifs de la société Sucaf Gabon détenue par le groupe Makaron, membre du groupe français Somdia en cessation d'activité au Gabon.



L'État gabonais s'est porté garant de racheter les actifs de cette structure afin d'assurer la continuité de la production et de l'approvisionnement du sucre, produit de première nécessité, sur l'étendue du territoire national. Il a donc signé à son tour un partenariat avec l'investisseur turc MFB Group afin de pérenniser les activités de ladite compagnie conformément aux normes en vigueur dans notre pays.



Ainsi, de ce rachat découle la création d'une nouvelle structure sucrière désormais dénommée « Les Sucreries du Gabon ». Dans le cadre dudit partenariat, l'investisseur turc devra injecter un montant d'un milliard de Fcfa, afin de renouveler les outils de production, d’accroître la production, de créer plus d'emplois et de rendre l'activité compétitive.



Cette opération qui témoigne de l'ambition du président de la Transition à nationaliser davantage l'activité économique, et résorber le chômage, permettra entre autres le maintien et la modernisation de l'outil industriel en province, la préservation des emplois au sein de ladite structure, le paiement de l'indemnité de bonne séparation aux employés, et la sécurisation de l'approvisionnement du marché national en sucre.