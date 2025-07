Gabon : le chef de l’État échange avec la communauté gabonaise résidant aux États-Unis

En marge de sa participation au dîner d’affaires stratégique organisé à la Maison Blanche par Donald Trump, le président de la République gabonaise Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré la communauté gabonaise établie aux États-Unis d’Amérique.



Dans son allocution introductive, l’ambassadeur du Gabon aux États-Unis a salué la mobilisation exemplaire des Gabonais de la diaspora lors de l’élection présidentielle du 12 avril dernier. Il a également souligné le rôle central de cette communauté dans le processus de transformation du pays et la consolidation du Gabon nouveau.



Dans un climat empreint de convivialité et de franchise, les représentants de la communauté ont partagé les préoccupations auxquelles ils sont confrontés dans leur pays d’accueil, notamment en matière sociale, administrative et en lien avec les perspectives de réinsertion professionnelle lors d’un éventuel retour au Gabon.



Ils ont par ailleurs, marqué leur adhésion aux réformes en cours et exprimé leur volonté d’apporter leur contribution au développement national et au renforcement de la cohésion sociale. À l’écoute et disponible, le président de la République a salué la maturité, l’esprit de responsabilité et l’attachement patriotique de ses compatriotes. Il les a encouragés à rester unis et mobilisés autour des idéaux de paix, de solidarité et de progrès.



Réaffirmant son engagement à ne laisser aucun Gabonais en marge du projet de reconstruction nationale, il les a assurés de l’attention toute particulière portée à leurs doléances, en vue de leur prise en charge diligente par les administrations compétentes. Cette rencontre chaleureuse et constructive illustre, une fois de plus, la volonté constante du chef de l’État de maintenir un lien direct et actif avec la diaspora gabonaise, force vive de la République.