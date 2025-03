Gabon : le chef de l’Etat lance les travaux du nouveau pont sur la Banga

Dans le cadre de sa politique de modernisation des infrastructures routières, le président de la Transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé le 19 mars 2025, à la pose de la première pierre du futur pont d’Ebel-Abanga dans le Moyen-Ogooué.



Ce projet d’envergure vise à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité des usagers et dynamiser l’économie locale tout en facilitant les échanges entre les provinces. Véritable levier de développement, cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une démarche globale de modernisation du réseau routier et d’accélération de la transformation du territoire.



L’ancien pont, vieux de 59 ans, présentait d’importantes faiblesses techniques et nécessitait donc une reconstruction adaptée aux enjeux actuels. Aussi, la nouvelle infrastructure comprendra deux « flyovers », quatre passerelles piétonnes, ainsi que trois sous-projets majeurs à savoir, un centre de pêche, un nouveau centre de santé et des espaces de loisirs intégrant une station-service.



Lors de son allocution, le délégué spécial de la localité a, au nom des populations, exprimé sa gratitude au chef de l’État pour les efforts consentis en faveur du développement, notamment le renforcement du réseau routier. Il a également souligné l’impact positif de l’allocation des 7 milliards de francs CFA destinés à l’aménagement des différentes contrées, une initiative marquant une avancée significative vers la décentralisation.



Ce projet, dont la durée de réalisation est estimée à 36 mois, devrait générer plus de 100 emplois, offrant ainsi des opportunités économiques directes aux populations locales. Dans le même cadre, le Président de la République s’est ensuite rendu dans le district de Bifoun afin de lancer les travaux de la route Bifoun-Lambaréné.



À cette occasion, il a exhorté les populations, en particulier les jeunes, à tirer profit des opportunités d’emplois générées par ces chantiers