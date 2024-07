Gabon : le chef de l’Etat reçoit le ministre de l’Intégration régionale de la RDC

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, président de la République, chef de l’Etat du Gabon a reçu ce jour au Palais Rénovation, une délégation conduite par Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l’Intégration régionale, envoyé spécial de Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo.



En sa qualité de facilitateur désigné par la CEEAC au processus de transition en République du Tchad, le président de la République Démocratique du Congo a, dans le cadre d’une mission d’itinérance liée à la mission de facilitation, mandaté Didier Mazenga Mukanzu, afin de transmettre un message aux chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’organisation sous régionale.



A cet effet, après l’organisation en mai dernier de l’élection présidentielle intervenue au bout de trois années de transition en République du Tchad, le président Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sollicite, au nom de son homologue tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno l’accompagnement du Gabon, dans le cadre de l’organisation prochaine des élections législatives et locales selon l’engagement de chaque Etat.



En outre, les questions d’actualité sous régionale et continentale ont été abordées par le chef de l’Etat et son hôte au cours de cette entrevue, notamment la tenue à Libreville de la 19ème Conférence des directeurs généraux et chefs des services du Comité des Services de Renseignements et de Sécurité Africains (CISSA).



Prenant acte, le président de la République a rassuré l’émissaire congolais du soutien du Gabon à la République du Tchad, dans l’organisation desdites consultations.