Gabon : le gouvernement de la Transition a été remanié

A travers un décret du président de la Transition, chef de l’Etat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, signé ce mercredi 15 janvier 2025, et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, le gouvernement de la République du Gabon a été remanié.



Ainsi, plusieurs modifications ont été apportées à l’équipe en place constituée de 35 membres. Parmi les changements les plus significatifs, le ministère de l’Économie et des Participations voit l’arrivée de Marc Dumba, qui succède à Mays Mouissi à ce poste stratégique.



Raymond Ndong Sima, Premier ministre, conserve son poste et demeure à la tête du gouvernement, tout comme Alexandre Barrault-Chambrier, nommé vice-Premier ministre en charge de la Planification et de la Prospective. Parmi les autres changements notables, le général Flavien Nzengi Ndzounou est nommé ministre d’État, en charge des Travaux Publics, ce qui fait penser à un renforcement des priorités infrastructurelles du gouvernement.



De même, Camélia Tountoum-Leclerc est élevée au rang de ministre d’État, prenant en charge le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique.



Quant à la Défense, son portefeuille reste dirigé par le général Brigitte Onkanoa, et celui des Affaires étrangères, de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’Étranger est attribué à Régis Onanga Ndiaye. Le ministère de l’Environnement et du Climat, un secteur clé dans la gestion des ressources naturelles, est désormais dirigé par Maïs Mwissi, succédant à Arcadie Svetlana Minguegui.



D’autres ministères sont également réajustés ou modifiés, avec des changements dans des secteurs tels que les Transports, les Affaires sociales, et les Mines. Ce remaniement s’inscrit dans une volonté de renforcer la gestion des priorités économiques et sociales du Gabon, avec un accent particulier sur la stabilité institutionnelle et la réorientation des secteurs économiques clés.