Gabon : le pays prévoit de lancer sa compagnie aérienne nationale

Le président de transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a supervisé la signature d'une convention entre Afrijet et l'État gabonais, via Fly Air Gabon Holding, dirigée par Linda Binta Mandji épse Lespinas.



Grâce à cet accord, le Gabon obtient 56% des parts d'Afrijet, prévoyant de lancer la compagnie nationale Fly Gabon.



Ce partenariat reflète l'ambition du président de nationaliser le secteur aérien, d'améliorer les infrastructures et de promouvoir le développement aérien du Gabon.