Gabon : le président de Transition reçoit le directeur Afrique de Total Énergies

Le président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce 14 novembre 2023 au Palais présidentiel de Libreville, une délégation conduite par Mike Sangster, directeur Afrique de Total Énergies.



À la tête de la direction Afrique depuis septembre 2023, Mike Sangster est venu faire ses civilités aux autorités de la Transition.



La major pétrolière est présente au Gabon depuis de nombreuses décennies et continue de nourrir d’importantes ambitions dans les secteurs des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de la responsabilité sociétale.



Présent sur le continent africain depuis plusieurs décennies (depuis 92 ans au Gabon) dans le domaine des hydrocarbures, le groupe Total Énergies entend poursuivre ses activités, et renforcer des investissements dans de nouveaux projets y relatifs, afin de contribuer davantage à la croissance économique de notre pays et à la création de richesses.