









AFRIQUE Gambie, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Soudan : le président de la BAD s'engage à approfondir la coopération

17 Octobre 2025



Les ministres des Finances ces pays s'engagent à soutenir rapidement le FAD-17, témoignant de l'appropriation croissante par l'Afrique de son propre développement.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement Sidi Ould Tah, a rencontré mardi à Washington, les ministres des Finances de la Gambie, du Ghana, du Liberia, de la Sierra Leone et du Soudan – cinq pays qui font partie de la même circonscription au sein du Conseil d’administration de la Banque.



Il réaffirmé le partenariat de la Banque avec cette circonscription et s'est engagé à approfondir la coopération en matière de transformation économique et de résilience. Les discussions, tenues en marge des Assemblées annuelles 2025 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, DC, aux États-Unis, ont porté sur les défis économiques, les vulnérabilités liées à la dette et les priorités de développement de la région, ainsi que sur la 17e reconstitution à venir des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17).



Les ministres, qui sont également gouverneurs au Conseil d'administration de la Banque, ont félicité M. Ould Tah pour sa récente élection à la présidence de l’institution. Ils ont salué son bilan de leadership, notamment ses réalisations lorsqu’il était président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).



Le ministre ghanéen Cassiel Ato Forson a salué son «leader idéal pour porter le Groupe de la Banque africaine de développement vers de nouveaux sommets » et a approuvé les efforts de l’institution visant à lier la transformation agricole à la nouvelle architecture financière africaine et à l'agenda d'industrialisation verte.



Réaffirmant leur engagement envers le Fonds africain de développement, les cinq pays se sont engagés à soutenir rapidement la reconstitution des ressources du FAD-17, qui aura lieu à Londres à la mi-décembre. Dans un signal fort de confiance envers la gouvernance et l'orientation stratégique de la Banque, le ministre ghanéen a déclaré que son pays accélérerait le paiement de sa souscription et co-organiserait une session de mobilisation de ressources pour le FAD-17 avec le Royaume-Uni.]



Le ministre gambien Seedy Keita a annoncé l'intention de son pays de contribuer au FAD-17, ses homologues libérien, Augustine Ngafuan, et sierra-léonais, Sheku Bangura, se sont engagés à prévoir des allocations budgétaires pour la reconstitution des ressources du Fonds. Les cinq gouverneurs ont également exprimé leur ferme soutien aux priorités stratégiques de la Banque en matière d'industrialisation, d'accès à l'énergie et de croissance du secteur privé.



La Sierra Leone a souligné le potentiel transformateur de Mission 300 – une initiative conjointe du Groupe de la Banque africaine de développement et du Groupe de la Banque mondiale visant à étendre l'accès à l'énergie à 300 millions d'Africains supplémentaires d'ici 2030 – pour accélérer les chaînes de valeur régionales et la création d'emplois.



Le ministre soudanais Gibril Ibrahim a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de la Banque pendant cette période de transition et a demandé une assistance renforcée pour la reconstruction post-conflit dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de l'éducation.



Renforcer la viabilité de la dette et construire la résilience

En outre, les ministres ont exprimé leurs préoccupations concernant les vulnérabilités croissantes liées à la dette en Afrique, exhortant la Banque à intensifier son soutien aux initiatives de restructuration de la dette, de viabilité et de mobilisation des ressources intérieures. Ils ont également exprimé la nécessité vitale de prendre en compte les priorités transversales dans le cadre du FAD-17 — notamment la fragilité, la résilience et l'emploi des jeunes.



Le président Ould Tah a réaffirmé que relever ces défis était au centre de sa vision d'une nouvelle architecture financière africaine afin de renforcer la voix de l'Afrique dans la finance mondiale et canaliser davantage de financements concessionnels et mixtes vers les pays en crise ou qui en sortent.



Il a remercié les ministres pour la confiance placée en lui, réitérant que la Banque continuerait à travailler en étroite collaboration avec chaque pays pour faire avancer les priorités communes. Il a souligné que leurs engagements envers le FAD-17 témoignaient d'une confiance croissante dans la vision et la gouvernance de l’institution.





