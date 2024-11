AFRIQUE Gambie : la BAD lance un projet d’autonomisation des jeunes et des femmes vulnérables

Alwihda Info | Par APO - 12 Novembre 2024



Le projet soutiendra l’entrepreneuriat en fournissant des équipements, des services d’accompagnement et des techniques d’accès au marché, pour aider au lancement et au développement d’entreprises rentables et durables.

Une nouvelle initiative phare de la Banque africaine de développement axée sur la promotion de l’autonomisation par le biais de services d’aide sociale, de soutien aux entrepreneurs et de renforcement des compétences commerciales devrait avoir un impact sur des milliers de jeunes et de femmes vulnérables en Gambie.



Des représentants du gouvernement gambien et du Groupe de la Banque africaine de développement ont lancé le Projet de soutien aux jeunes et aux femmes vulnérables, à Banjul, le 22 octobre 2024.



Financé à hauteur de 14,7 millions de dollars américains par la Banque et ses partenaires en Gambie, le projet permettra de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle afin de doter les jeunes et les femmes de compétences pertinentes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie.



Le projet soutiendra l’entrepreneuriat en fournissant des équipements, des services d’accompagnement et des techniques d’accès au marché pour aider au lancement et au développement d’entreprises rentables et durables. Il permettra également de réhabiliter et d’équiper des établissements de santé et de mettre en place des services destinés à promouvoir la résilience émotionnelle et sociale permettant ainsi aux bénéficiaires d’accéder à des services de santé adaptés.



Le Projet de soutien aux jeunes et aux femmes vulnérables est financé par un don de 6,65 millions de dollars du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, et 7,12 millions de dollars de la Fondation MRC Holland ainsi qu’une contribution de 930 000 dollars du gouvernement gambien.



La ministre gambienne du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale, Mme Fatou Kinteh qui représentait le vice-président de la Gambie, Mohammed B.S. Jallow, a déclaré que le gouvernement gambien s’est engagé en faveur de l’équité sociale, en particulier pour les jeunes et les femmes, qui sont confrontés à des niveaux plus élevés de vulnérabilité et d’instabilité économique.



« [Ceci] marque encore une étape importante dans notre cheminement commun vers la construction d’une Gambie plus inclusive, résiliente et prospère. C’est un honneur pour moi de me tenir devant vous alors que nous lançons le Projet de soutien aux jeunes et aux femmes vulnérables, une initiative qui change la donne et vise à aider ceux qui se heurtent aux plus grands obstacles en matière d’accès aux opportunités dans notre pays », a-t-elle indiqué.



Le projet devrait toucher 2 500 femmes et jeunes. Au moins 1 000 de ces bénéficiaires recevront une aide pour démarrer des entreprises et créer des emplois dans leurs communautés. L’amélioration de l’accès aux services sociaux et de santé de base résultant de la mise en œuvre du projet devrait profiter à plus de 82 000 personnes, dont au moins la moitié sont des femmes.



Le chef du bureau pays de la Banque pour la Gambie et directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest, Joseph Ribeiro qui participait à la cérémonie en ligne, a déclaré que le projet s’aligne sur le Plan national de développement de la Gambie et sur le programme plus large de la Banque visant à renforcer la résilience des communautés locales. Il s’est dit optimiste que le projet créera des opportunités économiques durables et permettra aux bénéficiaires de surmonter les obstacles socio-économiques.



« À la Banque africaine de développement, notre mission est de stimuler le développement économique durable et le progrès social sur notre continent. Nous croyons fermement qu’un véritable développement ne peut être réalisé que lorsque personne n’est laissé pour compte, lorsque les opportunités sont offertes à chaque jeune aspirant à un avenir meilleur et à chaque femme qui souhaite faire la différence au sein de sa communauté », a-t-il souligné.



Le projet sera déployé dans les zones rurales des collectivités locales de Janjanbureh, Kuntaur et basse, identifiées comme étant parmi les plus vulnérables de Gambie. Au moins, 93,8 % des ménages ruraux sont considérés comme vulnérables en Gambie. Le projet démarré en juin 2024 se poursuivra jusqu’en juin 2027.



Depuis le début de ses opérations en Gambie en 1974, le Groupe de la Banque africaine de développement a investi plus de 456 millions de dollars dans des projets d’infrastructures du secteur public dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, des transports, de la gouvernance et du secteur social, principalement l’éducation et la santé.





Dans la même rubrique : < > Kenya : le pays affiche un niveau de bien-être élevé avec un score de vitalité de 79,4 Bénin : une cité ministérielle moderne pour booster l'administration publique CICôte d’Ivoire : la population estudiantine estimée à 323 465 en 2023, selon les annuaires statistiques Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)