Gastronomie : La chaîne des Rôtisseurs de Côte d’Ivoire effectue sa rentrée 2019-2020

L’apéritif mensuel marquant la rentrée 2019-2020 de la chaîne des Rôtisseurs pour le bailliage (circonscription) de Côte d’Ivoire, s’est tenu le 26 septembre 2019, au West restaurant, sis à Abidjan-Marcory Zone 4.

A cette occasion, le chef Marc Guilbault, a été honoré par la remise d’une plaque dorée de l’association de la chaîne des Rôtisseurs. Cette distinction classe son établissement parmi les tables les plus prestigieuses de la capitale économique ivoirienne et de l'Afrique de l'Ouest, dans le guide mondial de la chaîne des Rôtisseurs.



La présidente de l’Union des Français à l’étranger de Côte d’Ivoire (Ufci), Martine Ducoulombier, a remercié le Bailli Délégué Me Serge Roux et son équipe, pour cette belle initiative. Qui permet selon elle, de faire connaître la chaîne des Rôtisseurs au grand public. Et par conséquent recruter de nouveaux adhérents professionnels de la restauration ou plus simplement des amateurs de gastronomie officiant en Côte d’Ivoire.



On notait au cours de ce cocktail dinatoire empreint de convivialité et de retrouvailles, la présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles des diplomates accrédités en Côte d’Ivoire, ainsi que plusieurs membres de ladite association. Au nombre des diplomates, on peut citer : SEM Jobst Von Kirchmann, ambassadeur de l’Union européenne (Ue), Laurent Souquière, consul général de France, Eduard Lukin, vice-consul de la Fédération de Russie, Michel Arrion, directeur exécutif de l’Organisation internationale du café-cacao (Icco).



Signalons que la chaîne des Rôtisseurs qui est une association mondiale de la gastronomie est présente dans plus de 80 pays et compte plus de 200 Bailliages régionaux.