Gaza : Deux journalistes d’Al Jazeera tués lors d’une frappe israélienne

Les deux journalistes ont été tués dans cette attaque, s'ajoutant à la longue liste des reporters ayant perdu la vie à Gaza ces dernières années. Les deux ont été « victimes d'une frappe sur leur voiture de presse dans le camp d'Al-Shati alors qu'ils étaient en reportage », a précisé RSF.



Cet événement tragique souligne une fois de plus les graves dangers auxquels sont confrontés les journalistes couvrant les conflits, et la nécessité urgente de mieux les protéger.



Les journalistes jouent un rôle essentiel pour informer le public et documenter les événements, y compris dans les zones de guerre. Leur sécurité doit être une priorité absolue pour toutes les parties impliquées dans un conflit. Cet incident rappelle la fragilité de la vie des reporters sur le terrain et l'impératif de renforcer les mesures pour assurer leur protection.