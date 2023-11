Gaza : le président de transition du Tchad dénonce le recours à la punition collective

Organisé à l’initiative conjointe de l’Organisation de la Coopération Islamique et de la Ligue des États arabes, ce sommet se veut une manifestation de la détermination des leaders arabo-musulmans à faire bloc commun face au drame qui se joue dans la bande de Gaza en Palestine et manifester leur solidarité avec la Palestine meurtrie.



Il s’agit pour eux d’adopter une position commune en condamnant ce qui se passe en Palestine et agir ensemble face à la situation à Gaza, marquée plus d’un mois par de combats meurtriers dont les civils notamment les enfants en font les frais.



En raison de l’urgence de la situation, le Chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby a répondu présent à ce sommet dont les travaux ont été lancés par le Prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saoud.



Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture, notamment celles du Secrétaire Général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, du Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, Hissein Ibrahim Taha et du Président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas.



Leurs interventions ont porté sur l’urgence de l’arrêt immédiat des combats caractérisés par des meurtres et des pratiques inhumaines ainsi que la possibilité d’acheminer de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et l’arrêt du déplacement forcé des palestiniens.



Le Président de la République Mahamat Idriss Deby, très préoccupé par la situation dans la Bande de Gaza s’est félicité de la tenue dudit sommet. Il a souligné que la question palestinienne est une question de libertés et de droits humains. C’est pourquoi il a appelé la communauté internationale à mettre de côté ses divergences et ses intérêts particuliers pour résoudre ce problème qui n’a fait que trop duré afin d’alléger la souffrance du peuple palestinien.



Le Chef de l’État a dénoncé le recours à la punition collective contre les palestiniens par Israël. Il a exhorté les participants au sommet à adopter une position unifiée et solidaire envers les palestiniens et a appelé la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l’Union Européenne à s’impliquer dans la résolution du problème palestinien.