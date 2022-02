AFRIQUE Gazoduc transsaharien : le Niger s'apprête à monétiser ses énormes réserves de gaz

Alwihda Info | Par AEC - 22 Février 2022



En permettant à l'Europe d'exploiter les abondantes réserves de gaz naturel de l'Afrique de l'Ouest, le gazoduc transsaharien devrait stimuler l'exploration en République du Niger et développer son industrie énergétique. D'une longueur de 4 128 km et d'une capacité annuelle de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel, le gazoduc transsaharien reliera la région de Warri, dans le sud du Nigeria, à la ville de Hassi R'Mel, dans le nord de l'Algérie, en passant par la République du Niger, De là, il sera relié aux gazoducs existants Trans-Méditerranée, Maghreb-Europe, Medgaz et Galsi, permettant ainsi à l'Europe de puiser dans les abondantes réserves de gaz naturel de l'Afrique de l'Ouest, et donc de diversifier son approvisionnement et d'augmenter les revenus essentiels pour l'industrie pétrolière et gazière de l'Afrique de l'Ouest.



Le développement de ce gazoduc de plusieurs milliards de dollars a débuté cette année, après la signature de la Déclaration de Niamey par le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables de la République du Niger, S.E. Mahamane Sani Mahamadou, le ministre de l'énergie et des mines de l'Algérie, S.E. Mohamed Arkab, et le ministre de l'énergie et des mines du Nigeria, S.E. Mohamed Khan. Mohamed Arkab, ministre algérien de l'énergie et des mines, et Timipre Sylva, ministre d'État nigérian chargé des ressources pétrolières, lors de la troisième édition du Forum minier et pétrolier des Communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu à Niamey, capitale de la République du Niger, le 16 février.



Le gazoduc transsaharien est développé dans le cadre d'un partenariat entre la compagnie pétrolière nationale (NOC) du Nigeria, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), et la NOC algérienne, Sonatrach, qui détiennent ensemble 90 % des parts, et le gouvernement de la République du Niger, qui détiendra les 10 % restants. La majeure partie de l'investissement estimé à 13 milliards de dollars sera dépensée en République du Niger, qui sera traversée par 841 km de gazoduc. Le gazoduc devrait stimuler le secteur énergétique de ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, en lui permettant de monétiser ses vastes ressources en gaz naturel et de stimuler le développement économique. Avec des réserves de gaz naturel récupérables estimées à 24 milliards de mètres cubes dans le pays, le gazoduc permettra à la République du Niger d'augmenter son approvisionnement en gaz domestique et de développer son secteur pétrochimique, afin de stimuler son industrie agricole, un employeur majeur dans le pays.



En tant que porte-parole de l'industrie énergétique africaine, la Chambre africaine de l'énergie soutient le développement de projets liés à l'énergie sur le continent. Positionnant la République du Niger et la région de l'Afrique de l'Ouest pour bénéficier de ses abondantes ressources naturelles, le gazoduc transsaharien sera une opportunité majeure pour les acteurs publics et privés à travers l'Afrique, facilitant davantage le potentiel du continent à exploiter son industrie énergétique de manière indépendante à travers toute la chaîne de valeur.



"Avec des développements tels que ceux-ci, l'Afrique se positionne réellement pour bénéficier de ses propres ressources, sans devenir trop dépendante des autres pays pour développer son secteur énergétique", déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, ajoutant : "En investissant dans sa propre industrie pétrolière et gazière, les entreprises locales seront en mesure de stimuler le développement de projets et de positionner le continent en tant qu'exportateur net d'hydrocarbures, créant ainsi des opportunités cruciales pour développer davantage l'industrie et stimuler la croissance africaine."





