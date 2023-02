Général Ahmat Dari Bazine : "ces jeunes ne savent où aller, ils sont en train de partir vers la rébellion"

La province du Logone Oriental est dotée d'une richesse pétrolière, mais ce bénéfice ne se reflète pas dans son développement, a déploré le général Ahmat Dari Bazine.



Lors de sa première visite, il a été déçu par l'état de la province, qui ne ressemble en rien à Abéché, Moundou ou au Mandoul. Il n'y a même pas de routes urbaines, malgré les promesses du président, selon lui. La seule industrie qui employait les jeunes, la CotonTchad, est fermée, de même que l'usine de jus de fruits. C'est pourquoi de nombreux jeunes se tournent vers le Cameroun et la rébellion, constate le gouverneur.



Il évoque notamment le cas d'une soixantaine de jeunes qui ont été interceptés : "ces jeunes ne savent pas où aller et sont en train de s'engager dans la rébellion. Nous les avons arrêtés et, après les avoir auditionnés avec leurs parents, nous leur avons promis un salaire de 70 000 FCFA s'ils s'engageaient comme militaires. Cette mesure a porté ses fruits et les jeunes reviennent", dit-il. Nous avons également promis un quota de places dans les forces de police, de gendarmerie et de garde nomade. Étant donné que nous sommes en sous-effectifs, nous devons les embaucher. Avec 51 cantons, même 50 places par canton permettraient à ces jeunes de rester chez eux", détaille le général Ahmat Dari Bazine.