Général Ekman : "le Tchad est un lieu d'implantation potentiel pour certaines forces américaines"

"Le retrait des forces américaines du Niger n'est pas bon pour la sécurité de la sous-région. Nos partenaires militaires Tchadiens le comprennent très bien", général de division Kenneth P. Ekman.

Ce 9 août 2024, au cours d'une conférence de presse, le haut gradé américain a mis en garde contre un risque sécuritaire croissant pour la sous-région à la suite du retrait des troupes américaines du Niger. Ce positionnement permettait de coordonner des opérations sécuritaires de l'intérieur vers l'extérieur, au bénéfice des États de la sous-région.Face aux menaces sécuritaires, les forces américaines doivent -elles consolider leur présence au Tchad voisin ? "Quand je parlais avec vos leaders, on a évoqué ce sujet. C'est à nos partenaires de décider. On veut les soutenir et qu'ils réussissent (...) Je pense que le Tchad est un lieu d'implantation potentiel pour certaines forces américaines. Mais c'est le choix du Tchad, ce n'est pas le notre”, a indiqué le général de division Kenneth P. Ekman.