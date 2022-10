INTERNATIONAL

Genève : la Mission permanente du Tchad annonce une rencontre avec un représentant de l'UA

Alwihda Info | Par Le sage Ngakoutou - 6 Octobre 2022

La Mission permanente à Genève a initié une rencontre le 5 octobre 2022 entre le Commissaire des Affaires politiques, Paix et Sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankolé Adeoye et le groupe africain des ambassadeurs de Genève le 5octobre 2022. La question de la situation politique et sécuritaire du continent, la problématique de la promotion de la paix et la prévention des conflits ont fait l'objet des points importants de la réunion.