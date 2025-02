Gestion de l'eau : Le Tchad s'associe aux discussions sur les besoins environnementaux dans le bassin du fleuve Sénégal

Du 25 au 27 février 2025, le Conseiller en charge de l'eau du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Ali Palouma, a représenté le Tchad à un atelier à Nouakchott, en Mauritanie. Cet atelier, axé sur les besoins environnementaux en eau et la désagrégation du niveau de stress hydrique dans le bassin du fleuve Sénégal, a été organisé par la FAO dans le cadre du Projet Initiative de Suivi Intégré pour l'ODD (IMI-SDG8).





Coopération régionale et échanges d'expertise





L'événement a rassemblé des agents publics, techniques et scientifiques de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) et de l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV). Les participants ont discuté de la mise en œuvre de la désagrégation spatiale et temporelle dans les bassins des autorités, ainsi que de la manière dont les politiques peuvent bénéficier de l'évaluation des besoins environnementaux en eau.





Vers une collaboration renforcée





Les travaux de l'atelier ont abouti à l'élaboration de potentialités pour une collaboration accrue entre les agences de bassins hydrauliques participantes et la FAO. Cette coopération renforcée vise à améliorer la gestion des ressources en eau et à répondre aux défis environnementaux dans la région.