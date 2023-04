Gestion des déchets en Afrique : Boukar Michel publie un livre qui invite à l'action

Dans de nombreuses villes, les déchets, même collectés, ne sont pas éliminés de manière adéquate. En Afrique subsaharienne, plus de 70 % des déchets sont déversés dans des décharges à ciel ouvert, causant divers problèmes tels que la pollution de l'air, le changement climatique, la contamination du sol et de l'eau. La mauvaise gestion des déchets contribue directement aux problèmes environnementaux et affecte de nombreux écosystèmes et espèces.



Le processus de "désirer, acheter, consommer, jeter et recommencer" est reproduit chaque jour par nous tous. Dans le monde, plusieurs milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année. Si la plupart des pays développés ont fait du traitement des déchets une priorité environnementale, politique et économique, d'autres nations beaucoup plus vulnérables ne parviennent pas à suivre le rythme et sont submergées par les montagnes de déchets. Selon Forbes (2015), 16 des 25 villes les plus sales du monde se trouvent en Afrique, où les décharges sont pleines à craquer et où des matériaux toxiques, des équipements électroniques et chimiques se mélangent aux ordures ménagères. Les déchets sont présents dans des infrastructures archaïques autant que dans la nature ou dans les rues. Les pays les plus touchés par ce phénomène sont le Mali, le Niger, l’Éthiopie, le Congo, le Tchad, la Tanzanie, le Burkina Faso, le Mozambique et le Nigéria.



Cet ouvrage scientifique permettra aux jeunes Africains et entrepreneurs de se pencher sur des recherches innovantes en matière de recyclage des déchets, de valorisation industrielle, de plastiques et de déchets spécifiques à l'industrie, ainsi que sur la transformation des déchets des villes et des communes en vue de la production d'électricité. Il aidera également les mairies et les communes à mieux gérer les déchets produits dans nos villes d'Afrique. Boukar Michel est un polytechnicien et un juriste tchadien qui a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment Ministre du pétrole et de l'énergie, Conseiller du Président de la République du Tchad et Directeur de la Société Tchadienne de Traitement des Déchets et d'Assainissement. Il est actuellement doctorant en énergie/environnement à l'Université de Douala et titulaire d'une dizaine de masters et diplômes universitaires africains et européens dans des spécialités aussi variées que le génie énergétique, les énergies renouvelables, le pétrole, les mines, le droit, les sciences économiques, le management financier, le management stratégique et les mathématiques.