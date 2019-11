Ghana : Canon et la formation de la jeunesse africaine en lumière à l’Africa Summit

Le prochain Innovation Summit, rendez-vous majeur des décideurs africains sur le sujet de l’éducation, qui se tiendra du 3-5 décembre 2019 au Ghana à Accra, était un rendez-vous immanquable pour Canon du fait de son action pionnière dans la formation des jeunes actifs africains.

Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com), une division de Canon Middle East créée en 2015 et une filiale de Canon Europe, devient pour la première fois partenaire de l’Africa Summit, forum ministériel africain qui réunit dirigeants et hauts fonctionnaires de plus de 40 pays sur le sujet de l’éducation, de l’innovation et des technologies de l’information.

La formation est un des sujets phares de l’engagement africain du groupe leader mondial de fourniture de solutions d’imagerie aux entreprises et aux particuliers, qui est présent en Afrique depuis une quinzaine d’années.

Le Miraisha Programme, lancé en 2014 en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en Ouganda, vise à développer des initiatives de soutien aux jeunes Africains. L’évolution démographique du continent est ultra dynamique : d’ici 2050, la population africaine doublera d’un milliard de personnes aujourd’hui à 2,4 milliards de personnes, dont la moitié aura moins de 25 ans.

Dans ce contexte bouillonnant, le Miraisha Programme, qui découle du Kyosei – vivre et travailler pour le bien commun en japonais –, la valeur d’entreprise cardinale de Canon, entend notamment développer l’emploi sur des marchés clés africains par des sessions régulières de formation.

C’est cet objectif que plusieurs partenariats emblématiques ont depuis matérialisé.

Au Ghana, Canon s’est associé à un partenaire local, MFI Ghana, pour aider à la formation et à la montée en compétences de 22 imprimeurs d’Accra et de sa région, aux prises avec l’afflux de fournisseurs internationaux qui menacent leurs parts de marchés. Gestion des couleurs, utilisation de logiciels dédiés, services en magasin, tels sont quelques-uns des points sur lesquels les imprimeurs sélectionnés ont été formés.

Au Nigeria, Canon est devenu partenaire de la School of Arts, Design & Printing de l’université Yaba de Lagos. 80 étudiants ont à ce titre bénéficié d’une semaine de formation par un encadrant expert de Canon en leur donnant accès à des machines d’impression récentes.

Au Kenya, Canon a signé un partenariat avec la Kenya Film Commission, l’organisme de promotion de l’industrie cinématographique kenyane mis sur pied par le gouvernement en 2005. Ce partenariat a donné lieu à l’installation d’un vidéo club éphémère pour faire connaître et promouvoir l’industrie cinématographique et à des sessions de formation de réalisateurs et de producteurs locaux leur permettant d’écrire et de tourner un court-métrage en l’espace de six jours sur des boîtiers d’appareils photos numériques.

En Ouganda, pour la quatrième année, Canon apporte son soutien à l’Uganda Press Photo Award (UPPA). La 8e édition du concours de photographie et de photojournalisme récompense des photographes et photojournalistes ougandais et est-africains dont le travail constitue une contribution remarquable à la photographie africaine, à la liberté de l’information et à l’éducation à l’image. Ce soutien inclut un programme de mentorat, dont bénéficie trois jeunes photographes, par le prêt de matériels photographiques et une bourse.

Autant de partenariats dont Somesh Adukia, Managing Director de Canon Central and North AfricaCanon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA), pourra rappeler l’existence à l’occasion d’un échange à l’Africa Summit avec les exposants et différents représentants de gouvernements lors d’un événement unique le 3 décembre. L’ensemble de l’équipe de Canon présente à ce salon sera ravie de pouvoir engager les discussions avec les différents participants sur ce sujet majeur qu’est le soutien de la jeunesse en Afrique.