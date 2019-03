Gouvernance Publique Responsable: Le Cameroun abrite une conférence sur le sujet

Comme l’a souligné le directeur général de l’ENAM, Bertrand Pierre Soumbou Angoula, le thème retenu pour la conférence qui réunit les directeurs généraux des Ecoles nationales et Institutions d’administration publique d’Afrique, est tout un programme : « L’introduction de la Gouvernance Publique Responsable dans la formation des cadres des administrations des pays d’Afrique : enjeux, opportunités et contraintes à la lumière des Objectifs de Développement Durable ».

C’est d’ailleurs à juste titre, que le président Paul Biya dont le pays accueille la deuxième conférence du genre, déclarait en septembre 2016, lors de sa 71ème Assemblée générale que « Les ODD sont le premier programme mondial à prendre en considération la problématique du développement dans toutes ses dimensions : sécuritaire, économique, sociale, humaine et environnementale. » C’est donc pour cette raison que, dans l’optique d’améliorer la qualité de la formation des administrateurs, le CAFRAD a introduit en 2015 un nouveau concept portant sur la Gouvernance Publique Responsable, celui qui met l’homme au centre de ce fondement.

Pour le Dr Stéphane Monney Mouandjo, le directeur général du CAFRAD, « la Gouvernance Publique Responsable est une alternative authentique et universelle pour des services publics et des institutions éthiques, humains et plus efficaces ». Dans le contexte actuel, il s’avère impératif pour les gouvernements africains d’introduire dans la formation de leurs cadres supérieurs, les principes de la Gouvernance Publique Responsable, tout en intégrant les réalités socio-économiques de l’Afrique. C’est l’objectif de la conférence de Yaoundé dont les travaux ont été ouverts par le ministre camerounais de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Le, dans le but de renforcer les capacités des responsables. Par ailleurs, il s’agit de faciliter un dialogue actif et de développer des partenariats entre les institutions présentes à la conférence de Yaoundé qui s’achève le 06 mars 2019.

Sept thèmes seront abordés par les participants à cette conférence. Entre autres, l’on débattra sur : les principes de la gouvernance publique responsable au regard de l’agenda 2063 de l’Union africaine ; les outils et les acteurs dans la culture d’une Gouvernance Publique responsable dans les écoles nationales d’administration et institutions de formations. Créée avec le soutien de l'UNESCO, le CAFRAD dont le siège se trouve à Tanger (Maroc) compte 38 Etats membres. C’est le premier centre panafricain de formation et de recherche dans le continent qui intervient pour l’amélioration des systèmes de l'administration publique et de gouvernance en Afrique. Sa mission est de servir de centre d’excellence et de soutien aux actions des gouvernements et des organismes dans le renforcement des capacités, l’innovation dans l’administration publique pour une amélioration des services aux citoyens.