Gouvernance locale au Tchad : Les nouveaux élus du Batha prennent leurs fonctions

Les nouveaux conseillers provinciaux du Batha ont officiellement pris leurs fonctions lors d’une cérémonie d’installation, tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, Ahmat Goukouni Mourali. Cet événement marque une nouvelle étape dans la gouvernance locale et la gestion des affaires provinciales.



À la tête du Conseil provincial du Batha, M. Rakhis Ahmat Saleh a été désigné président. Il sera épaulé par Mahamat Zene Al Issel, en tant que secrétaire de séance, ainsi que par Fatime Sakine Hamadi.



Avec cette installation, les autorités locales ambitionnent d’insuffler une nouvelle dynamique au développement de la province. L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des habitants du Batha, grâce à une gouvernance plus efficace et une meilleure prise en charge des défis locaux.