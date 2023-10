Grâce à Power Africa, des communes de Madagascar accèdent enfin à l’électricité

L’entreprise malgache Hydro Ingénierie Études et Réalisations (HIER), qui a bénéficié de l’aide de Power Africa, a déjà raccordé près de 800 foyers à l’énergie durable au moyen de mini-réseaux. HIER a sollicité une subvention à Power Africa pour l’installation de mini-réseaux dans les villes voisines de Tsarazaza et de Fandriana. L’entreprise avait auparavant construit une mini-centrale hydroélectrique qui fournit du courant à la commune de Morarano.Avec les fonds octroyés par Power Africa, HIER a mis en place l’équivalent d’environ 17 kilomètres de lignes de transport d’électricité ainsi que 30 kilomètres de lignes de distribution à Tsarazaza et à Fandriana. L’entreprise a reçu l’équipement nécessaire à la construction du réseau de distribution en janvier 2023 et a terminé l’extension de la ligne en mai 2023.Autre bénéficiaire d’une subvention de Power Africa, l’entreprise Autarsys s’emploie à raccorder à l’électricité trois communes de la région d’Atsimo Andrefana, dans le sud-ouest de l’île, à l’aide de mini-réseaux hybrides alimentés à l’énergie solaire.Sahondra Razafindrakaza, une agricultrice dont le panneau solaire ne fonctionne plus, se réjouit à l’idée de pouvoir bientôt avoir l’électricité. Elle pourra enfin regarder la télé et écouter la radio, déclare-t-elle.Du haut de ses 82 ans, Jaobelina Randriamanatsoa a élevé ses 11 enfants en s’éclairant à la bougie. Elle fait partie des habitants de Tsarazaza qui ont maintenant du courant. « Je suis très heureuse d’avoir l’électricité parce que je peux enfin regarder la télévision. »Avec Share America