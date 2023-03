Grâce présidentielle pour les prisonniers du FACT : "une décision salutaire", Dr. Ahmat Yacoub Dabio

Cette décision a été saluée par le Dr Ahmat Yacoub Dabio dans une réaction à la radio Algérie Internationale. Selon lui, c'est une bonne démarche et une décision salutaire qui va consolider la réconciliation nationale tant attendue et cimenter la paix dans le pays.



Le Tchad souffre d'une instabilité chronique depuis les années suivant son indépendance en 1960, avec de nombreux mouvements politico-militaires. Le pays a besoin de reconstruction et de développement pour sortir de cette situation. Le Dr Ahmat Yacoub Dabio encourage donc le président de transition à aller de l'avant et à faire de la paix une priorité.



Cette grâce présidentielle intervient dans le cadre de l'Accord de Paix de Doha signé le 8 août 2022 sous la médiation de l'État de Qatar entre le gouvernement tchadien et les ex-mouvements politico-militaires. Ce document historique répond aux légitimes et profondes aspirations du peuple tchadien à une paix pérenne, après plus de cinq décennies de guerres fratricides.



Le geste du président de transition Mahamat Idriss Deby est donc un pas en avant vers la réconciliation nationale, la consolidation de la paix et le développement du Tchad.