Grand Sahara : le chef du groupe djihadiste État islamique éliminé

Le chef du groupe jihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été tué par les forces armées françaises, a annoncé le président Emmanuel Macron cette nuit sur les réseaux sociaux. Aucun détail sur l'opération qui a conduit à son élimination n'a été donné.



"Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel", a déclaré M. Macron.



"Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat (contre le terrorisme, Ndlr)", a ajouté le dirigeant français.



Auteur de la plupart des attaques dans la zone des trois frontières, à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, l'EIGS est affilié à Al Qaïda et a commis des attaques particulièrement meurtrières, visant civils et militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso.