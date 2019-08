Grande émotion dans le monde après le décès de Dj Arafat à Abidjan

Le décès accidentel de la star du coupé décalé Dj Arafat, lundi 12 août, a provoqué une onde de choc dans le monde où les hommages à l'artiste se multiplient ces dernières heures.



Dj Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, n'a pas survécu à un violent accident de moto, survenu dans la soirée de dimanche à Abidjan.



Des images de sa moto, sérieusement endommagée, ont circulé sur les réseaux sociaux peu après l'accident.



La mort de l'artiste de 33 ans a été annoncée dans la journée de lundi par des officiels ivoiriens, confirmée par la Télévision d'Etat.



Au moment de l'annonce de sa mort, des milliers de civils se sont rassemblés devant l'hôpital où Dj Arafat avait été admis.



Le chanteur était connu pour son amour des motos et les avait présentées dans son dernier succès Moto Moto, sorti en mai dernier, qui a été visionné par plus de quatre millions de personnes sur YouTube.



Certains internautes ont exprimé leur colère en dénonçant l'arrivée tardive des secours.



Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kouakou Bandaman, a présenté ses condoléances dans un communiqué et a annoncé qu'un hommage serait organisé pour rendre hommage au musicien.



En octobre 2014, l'artiste avait donné un géant concert au stade Idriss Mahamat Ouya à N'Djamena, dans la capitale tchadienne, drainant des milliers de jeunes. Marqué par la forte mobilisation, il avait à plusieurs reprises donné l'exemple du Tchad lors de ses concerts qui ont succédé.