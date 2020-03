AFRIQUE Groupe des États ACP : une feuille de route ambitieuse pour le nouveau SG

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Mars 2020 modifié le 6 Mars 2020 - 10:28



Le diplomate vétéran angolais Georges Rebelo Pinto Chikoti a pris ses fonctions de nouveau secrétaire général du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles le 2 mars 2020. Dans un discours optimiste aux ambassadeurs des pays ACP et des organisations partenaires lors de son premier jour au pouvoir, M. Chikoti a déclaré qu'il avait un plan pour ses 100 premiers jours au pouvoir.



Lors d'un point de presse le 3 mars au Brussels Press Club, le Secrétaire général Chikoti a dévoilé ses priorités alors qu'il prend la tête de l'organisation comprenant 48 pays d'Afrique subsaharienne, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique signataire de la l'Accord de Georgetown de 1975, instrument ACP fondateur. Il a déclaré aux journalistes que la mise en œuvre des décisions du 9e sommet ACP tenu à Nairobi en décembre dernier figurera en tête de son ordre du jour. Il s'agit notamment du changement de nom de l'organisation qui sera connue sous le nom d'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACP), l'accent mis sur le multilatéralisme et l'élargissement du partenariat ACP-Union européenne.



Le nouveau secrétaire général des ACP jouera également un rôle de premier plan dans le pilotage des négociations en cours avec l'Union européenne pour remplacer l'accord de Cotonou qui expire cette année. M. Chikoti s'attend à ce que le processus aboutisse à un nouvel accord juste et équilibré, à travers un cadre de négociation singulier, qui sera bientôt achevé et le nouvel accord signé d'ici la fin de l'année.



Le changement climatique sera un autre domaine d'intérêt pour le Secrétaire général Chikoti qui prévoit de visiter les nations insulaires et les ouragans touchés tels que les Bahamas, tout en appelant à un engagement ferme des grandes nations à cet égard.



M. Chikoti, qui a passé plus de 30 ans dans le service diplomatique de son pays et a été envoyé par l'Angola en Belgique, au Luxembourg et dans l'Union européenne avant sa nomination aux ACP, a fait part de son engagement à rehausser le profil des ACP. Il a promis de travailler avec et de soutenir les médias, y compris la Fédération des clubs de presse ACP, actuellement présidée par le Kigali Press Club.





Dans la même rubrique : < > Coronavirus : le Cameroun confirme un cas Sénégal : vers une croissance plus inclusive Cameroun : l’armée neutralise dix terroristes sécessionnistes