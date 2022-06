Guerre Russie-Ukraine : un risque à la fois négatif et positif pour le Tchad

La guerre Russie-Ukraine représente "un risque à la fois négatif et positif pour le Tchad", selon la Banque mondiale. L’impact économique de la crise sur le Tchad se ferait principalement par le biais de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires (céréales) et de l’énergie, car les liens directs avec la Russie et l’Ukraine en matière de commerce, d’investissement, de transferts de fonds et de migration sont limités.



Les projections pour 2022-24 reflètent déjà la forte augmentation récente des prix du pétrole et du gaz, de l’agriculture, des métaux et des minéraux depuis janvier 2022, mais il existe un très haut degré d’incertitude lié à la guerre et à son impact économique.



La hausse des prix des denrées alimentaires exacerberait les problèmes d’insécurité alimentaire du Tchad, ce qui rendrait plus difficile pour le pays de combler son déficit céréalier, qui devrait atteindre 291 000 tonnes en 2021-22. Cependant, le Tchad bénéficiera également de la hausse des prix du pétrole, car les recettes pétrolières augmenteraient avec la hausse des prix du pétrole.



La hausse des prix du pétrole réduirait également l’avantage budgétaire de toute restructuration de la dette au titre du Cadre commun du G20 si les hypothèses de prix du pétrole augmentent pour refléter les prix actuels du pétrole, ce qui pourrait réduire l’avantage budgétaire net de la hausse des prix du pétrole.