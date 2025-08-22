Tchad : l'association AJELCDES s’engage pour la Semaine nationale de l’arbre 2025 dans le Salamat

L’Association des jeunes pour l’éducation et la lutte contre la dégradation de l’environnement du Salamat (AJELCDES) a pris une part active au lancement officiel de la Semaine nationale de l’arbre, édition 2025, ce vendredi 22 août dans la province du Salamat.



Fondée le 11 août 2024 par des jeunes de la ville d’Am-Timan, l’AJELCDES regroupe des membres issus de diverses couches sociales, unis par un objectif commun : la protection de l’environnement.



À l’occasion de cette édition, l’association s’est fortement impliquée dans l’organisation de la cérémonie, présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le délégué général du gouvernement.



Selon Khalid Ahmat Djarama, président de l’association, la participation des membres aux côtés des autorités administratives relève d’un devoir citoyen, mais aussi d’un engagement en cohérence avec les objectifs de leur organisation. Il affirme que cette contribution répond à l’appel lancé par le gouvernement et ses partenaires, invitant la population à s’investir dans la préservation de l’environnement.



À travers cette mobilisation, l’AJELCDES souhaite également affirmer sa détermination à lutter sans relâche contre les pratiques nuisibles à l’environnement. Elle salue par ailleurs l’initiative des autorités, qu’elle considère comme un acte fort en faveur du développement durable.