Guerre en Palestine : Le Pape réitère son appel à un cessez-le-feu à Gaza

«Ne renonçons pas» a lancé le Saint-Père aux fidèles et aux pèlerins réunis place Saint-Pierre. «Continuons à prier pour l’Ukraine, et aussi pour la grave situation en Palestine et en Israël et pour les autres régions en guerre» a-t-il poursuivi.



«À Gaza en particulier, qu’on laisse des espaces pour garantir l’aide humanitaire et que les otages soient libérés aussitôt», a-t-il lancé ajoutant «que personne n’abandonne la possibilité d’arrêter les armes: que cessent les armes».