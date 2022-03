Guerre en Ukraine : 498 militaires russes tués et 1597 blessés

La Russie est au 7ème jour de son offensive. Au total, 1533 cibles ont été touchées dont 54 points de contrôle et centres de communication des forces armées ukrainiennes, 39 S-300, systèmes de missiles antiaériens Buk M-1 et Osa, 52 stations radar.



En outre, 47 avions au sol et 13 avions dans les airs, 484 chars et autres véhicules blindés de combat, 63 lance-roquettes multiples, 217 artillerie de campagne et mortiers, 336 unités de véhicules militaires spéciaux et 47 véhicules aériens sans pilote ont été détruits.



La Russie affirme avoir tué plus de 2 870 militaires ukrainiens et environ fait environ 3 700 blessés. Selon des données confirmées, le nombre de militaires capturés par les services de police ukrainiens est de 572 personnes.