AFRIQUE

Guinée-Bissau : L'armée annonce avoir déjoué une "tentative de subversion" avant la présidentielle


Alwihda Info | Par - 2 Novembre 2025


L'armée bissau-guinéenne a annoncé ce vendredi 31 octobre 2025 avoir déjoué « une tentative de subversion de l’ordre constitutionnel » à Bissau, la veille du lancement officiel de la campagne pour l'élection présidentielle du 23 novembre. Malgré l'annonce, la ville est restée calme.


Guinée-Bissau : L'armée annonce avoir déjoué une "tentative de subversion" avant la présidentielle


  Le vice-chef d’état-major, le Général Mamadu Turé, a déclaré que plusieurs officiers supérieurs ont été arrêtés. Il a précisé que « [cette] action visait à interrompre le processus électoral », sans toutefois divulguer le nombre exact d’officiers interpellés ni les actions qu'ils préparaient.

 
Le Général Turé a également indiqué que plusieurs autres officiers sont en fuite. Parmi les personnes arrêtées figure le Général de Brigade Daba Nawalna, directeur d’un centre de formation militaire situé à une trentaine de kilomètres de la capitale.
 

Réaction du Président Embaló

 
Le Président Umaro Sissoco Embaló, joint par le média Jeune Afrique ce vendredi en milieu d’après-midi, a affirmé qu’il s’agissait d’une « tentative de coup d’État pour empêcher la tenue des élections ».
Le Président Embaló a assuré que : « L’enquête est en cours. Tout est sous contrôle. »
