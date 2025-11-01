Guinée-Bissau : L'armée annonce avoir déjoué une "tentative de subversion" avant la présidentielle





Le vice-chef d’état-major, le Général Mamadu Turé, a déclaré que plusieurs officiers supérieurs ont été arrêtés. Il a précisé que « [cette] action visait à interrompre le processus électoral », sans toutefois divulguer le nombre exact d’officiers interpellés ni les actions qu'ils préparaient.





Le Général Turé a également indiqué que plusieurs autres officiers sont en fuite. Parmi les personnes arrêtées figure le Général de Brigade Daba Nawalna, directeur d’un centre de formation militaire situé à une trentaine de kilomètres de la capitale.

Réaction du Président Embaló

Le Président Umaro Sissoco Embaló, joint par le média Jeune Afrique ce vendredi en milieu d’après-midi, a affirmé qu’il s’agissait d’une « tentative de coup d’État pour empêcher la tenue des élections ».

Le Président Embaló a assuré que : « L’enquête est en cours. Tout est sous contrôle. »