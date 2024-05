Guinée Bissau : Le député Manelinho arrêté à Lisbonne avec près d'un demi-million d'euros de cocaïne

Manelinho a été arrêté à l’aéroport de Lisbonne (Portugal) le 7 mai 2024. Il avait pris un vol de la compagnie aérienne portugaise (TAP) depuis la Guinée-Bissau. À son arrivée, les autorités portugaises ont demandé à Manelinho de passer sa valise aux rayons X, où ils ont détecté environ 13 kilos de drogue.



Selon le journal portugais Correio da Manhã, la police judiciaire portugaise a arrêté un citoyen guinéen de 57 ans, résident du Portugal, sur lequel il y avait des “forts soupçons” de trafic de grandes quantités d’huile. Cette arrestation fait partie d’une enquête menée par le Département central des enquêtes et de l’action criminelle (DCIAP) depuis environ deux ans.



L’enquête est menée en coopération avec les autorités d’autres pays, notamment l’Espagne, la Colombie et Belgrade. Le groupe criminel organisé soupçonné d’avoir fait de la contrebande au Portugal transportait de grandes quantités de cocaïne en provenance d’Amérique latine et des Caraïbes, en utilisant la voie aérienne. L’Unité Nationale de Lutte contre le Trafic de Drogue (UNCT) de PJ a déjà saisi environ 810 000 doses individuelles de cocaïne à l’aéroport Humberto Delgado de Lisbonne.