Guinée Bissau : visite du vice-président de Guinée équatoriale

À la tête d'une délégation équato-guinéenne éminente visant à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouveaux domaines de collaboration entre les deux pays, le vice-président de la République de Guinée équatoriale a effectué le samedi 15 mars, une visite officielle de 24 heures en Guinée-Bissau.



Sur le pied de piste de l'aéroport international Osvaldo Vieira, Nguema Obiang Mangue a été reçu par Carlos Pinto Pereira, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau.



Par la suite, le vice-président s'est rendu au Palacio Rosa, siège du président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló, avec lequel il a passé en revue des questions d'intérêt mutuel, telles que l'état des accords bilatéraux signés, ainsi que la prochaine visite du chef de l'État équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo.



Au cours de la rencontre, l'engagement des deux nations à renforcer la coopération Sud-Sud a été réaffirmé. À l'issue de la réunion, le vice-président a été invité à un déjeuner d'État par Rui Duarte de Barros, Premier ministre bissau-guinéen ; un rendez-vous qui a permis d'élargir le dialogue sur d'autres domaines de cette coopération bilatérale.



Au terme du déjeuner, le vice-président de la République de Guinée équatoriale a reçu plusieurs cadeaux de la part de Duarte de Barros, en signe de reconnaissance pour les liens historiques qui unissent les deux nations.



Avant son retour en Guinée équatoriale, le président Sissoco Embaló a offert à Nguema Obiang Mangue une visite de certains des projets de développement qu'il mène dans son pays, montrant les progrès réalisés en matière d'infrastructures et d'urbanisme, témoignant de l'intérêt des deux pays à partager leurs expériences dans leur chemin vers le développement.



La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau entretiennent des relations d'amitié et de coopération étroites, fondées sur l'histoire, la culture et une vision commune du développement.