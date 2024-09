Guinée (Conakry) : L’ancien Président Alpha Condé accusé de tentative de coup d’État

Détails de l'Affaire

Ibrahima Khalil Cherif est soupçonné d'être impliqué dans une tentative de coup d'État contre la Guinée. Il a été transféré à Monrovia pour être inculpé de plusieurs crimes.

Il fait face à des accusations de mercenariat, insurrection, facilitation criminelle, complot criminel, sollicitation criminelle et activités criminelles paramilitaires.

Les charges retenues contre Ibrahima Khalil Cherif sont très lourdes et pourraient avoir des conséquences importantes sur la stabilité régionale.



Procédures Judiciaires

Cherif a été incarcéré à la prison centrale de Monrovia en attendant sa comparution devant un juge. En raison d'un manque de juridiction, son dossier a été transféré au Tribunal H de Monrovia, conformément à la loi.



Accusations Liées à Alpha Condé

Cherif est accusé de recruter des mercenaires pour renverser le régime guinéen et aurait reçu 150 000 dollars de l'ancien président Alpha Condé pour mettre en œuvre ce plan.

L'implication alléguée de l'ancien président ajoute une dimension politique complexe à cette affaire. Si ces accusations sont avérées, cela pourrait relancer les tensions en Guinée et dans la sous-région.

Le fait que l'arrestation ait eu lieu à la frontière entre le Liberia et la Guinée souligne la dimension internationale de cette affaire. Les autorités libériennes joueront un rôle crucial dans l'enquête et le procès.



Cette situation soulève des préoccupations concernant la stabilité politique en Guinée et les implications d'éventuelles tentatives de déstabilisation du gouvernement.