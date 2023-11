Guinée (Conakry) : L’ancien Président Alpha Condé visé par de nouvelles poursuites pour des « faits graves »

« Les faits visés sont graves : Ils concernent des infractions présumées de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d’armes et minutions », a souligné le journal Africa Guinée.com.



« En application des dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale, il vous est enjoint par la présente versée au dossier de la procédure d’engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d’armes et minutions contre le Professeur Alpha CONDE, ancien Président de la République, Fodé Moussa Mara dit « Général El SISI » et toutes autres personnes que les enquêtes relèveront », lit-on dans l’injonction du Garde des Sceaux selon ce journal.



« De ce qui précède, conformément à l’article susvisé, je vous enjoins d’engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que nous jugeons opportunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale du Gouvernement », instruit le ministre de la Justice qui précise qu’il attache du prix à l’exécution de la présente instruction.