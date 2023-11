Guinée (Conakry) : Le Président de la transition rend un dernier hommage aux victimes de l’attaque de la maison centrale

« A l’occasion de cet événement douloureux, le président de la transition a profité pour se joindre aux familles éplorées pour rendre un dernier hommage à ces victimes qui ont trouvé la mort par balle lors de cette évasion. La cérémonie des obsèques et le cérémonial militaire ont eu lieu au palais Mohamed V, siège de la présidence de la transition », a rapporté Africaguinee.com.



« Lors de cette cérémonie, les victimes ont été décorées à titre posthume. Ainsi, les sergents Fadama Condé, Alhassane Condé et Mohammed Diawara, sont nommés à titre posthume sergents-chefs, et le caporal Richard Nyankoï Haba, caporal-chef », a ajouté la même source.