Guinée (Conakry) : Une puissante explosion dans un dépôt d’hydrocarbures

« Les habitants de la presqu’île de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne, ont été réveillés par une énorme explosion survenue dans la nuit de ce dimanche 17 décembre 2023 », a rapporté dimanche soir, Africa guinee.



Selon plusieurs sources contactées par ce journal, une terrible détonation a été entendue peu avant 1 heure (heure locale) du matin au dépôt de carburant sis au quartier Koronthie.



D’après la même source, les premières images de parvenues à sa rédaction sont inquiétantes et « certains témoignages sont très alarmistes ».



« En attendant le Communiqué officiel du Gouvernement, il est demandé à tous employés du secteur public et privé de rester chez eux pour cette journée du lundi. Nos équipes de secours continuent de maîtriser le feu. Une pensée pieuse aux victimes », a indiqué sur Twitter (X) ce lundi 18 décembre 2023, Mory Conde, ministre guinéen de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.