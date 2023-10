Guinée (Conakry) : le Barreau des avocats en colère après une gifle infligée à un avocat par un procureur

Les audiences dans les cours et tribunaux du pays connaissent un arrêt durant 2 semaines à compter de ce vendredi 27 octobre 2023. « La décision de boycotter toutes les procédures et sur toute l’étendue du territoire national a été prise en réunion extraordinaire et elle durera jusqu’au 13 novembre », a rapporté ce samedi, le media guinéen Guinée360.com.



« Mercredi 25 octobre 2023, l’avocat Lanciné Sylla a été giflé dans la salle d’audience par Almamy Sékou Camara, procureur par intérim près le Tribunal de Première instance de Coyah, Almamy Sekou Camara », a expliqué le journal.



La meme source a indiqué qu’« un pool d’avocats a été constitué par le Barreau de Guinée. Il envisagera si nécessaire de poursuivre le procureur par intérim de Coyah qui a giflé leur confrère en pleine audience ».