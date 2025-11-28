Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Guinée : Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) : le Chef de l’État préside la deuxième session


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a présidé le 27 novembre 2025, au Palais Mohammed V, la deuxième session du Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN).


Guinée : Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN) : le Chef de l'État préside la deuxième session


 

Cette réunion stratégique, placée sous son autorité, a rassemblé les plus hautes autorités civiles et militaires du pays autour des enjeux majeurs de sécurité et de défense nationale.

 

Cette session du CSDN, d’une importance capitale, a été consacrée aux priorités en matière de défense et de sécurité du territoire, de protection des populations guinéennes et de sauvegarde de leurs biens.

 

Elle intervient à un moment charnière, à moins d’un mois de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, et les membres statutaires du Conseil se sont réunis afin de recevoir les orientations du Chef de l’État pour garantir un environnement sécurisé et stable sur l’ensemble du territoire national.

 

Étaient présents aux côtés du Président de la République : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Amadou Oury BAH ; le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara ; le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence, Djiba Diakité ; plusieurs membres du Gouvernement, ainsi que les hauts responsables des forces de défense et de sécurité.

 

Cette mobilisation exceptionnelle illustre l’unité et la détermination des institutions guinéennes face aux défis sécuritaires.

 

Dans son message, le Président Mamadi Doumbouya a rappelé que la protection des populations et la défense du territoire constituent une priorité absolue. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l’opérationnalité de l’ensemble des dispositifs sécuritaires et de garantir la sérénité indispensable à la paix publique.

 

À l’approche du scrutin présidentiel, le Chef de l’État a souligné que la sécurisation du processus électoral, avant, pendant et après le vote, constitue un impératif national : permettre à chaque citoyen d’exercer librement son droit de vote, dans le calme, la dignité et la transparence.

 

Le Président de la République a instruit les membres du Conseil Supérieur de Défense Nationale à prendre toutes les mesures stratégiques nécessaires pour assurer la stabilité du pays. Il a également rappelé l’importance de garantir la libre circulation des personnes et des biens.

 

Ces orientations du Chef de l’État définissent une ligne d’action claire : renforcer la prévention, protéger les populations, préserver l’ordre public et l’intégrité du territoire national.

 

La responsabilité de l’exécution de ces directives revient désormais à la Commission Nationale de Défense et de Sécurité, chargée d’en assurer l’application rigoureuse sur le terrain.

Peter Kum
