AFRIQUE Guinée Equatoriale : Le Président Obiang reçoit les vœux de la nouvelle année

Alwihda Info | Par Info de Deogracias Ekomo Ndong Asue avec des photos de Michel-Ange Andjimi (Équipe de presse présidentielle) - 6 Janvier 2024



Les institutions politiques, religieuses, diplomatiques et d'organismes internationaux ont présenté leurs vœux de bonheur et de bien-être ce vendredi 5 janvier 2024 au Président de la République, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, première dame et famille, a annoncé la presse de la présidence.

« Dans l'espoir que l'année 2024 sera une nouvelle occasion de grands succès qui contribueront à un monde toujours meilleur, pacifique, développé et en harmonie, je fais vœux pour le bien-être et le bonheur de tous les peuples de l'univers et en particulier de la Guinée équatoriale ; les félicitations sont mutuelles parce que le travail de promotion de la paix, du bien-être et de la prospérité du peuple appartient à tous, et nous encourageons tous à maintenir l'unité nationale, la cohésion sociale et la solidarité de toutes les institutions de l'État et du peuple en général, car ces valeurs constituent la force de notre État ». Ainsi s'est exprimé le Chef de l'État, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de bonheur et de bien-être pour la fin de l'année 2023.



Cet événement a eu lieu au Palais du peuple en présence de Doña Constancia Mangue de Obiang, première dame du pays, et a réuni toutes les institutions politiques, religieuses et diplomatiques de notre pays.



Au total, huit orateurs issus d'institutions telles que la Chambre de commerce de Bioko, l'archidiocèse de Malabo, le corps diplomatique, les partis politiques d'opposition démocratique, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le Gouvernement, la Cour suprême de justice et le Parlement national sont convenus d'exprimer leurs vœux et d'exprimer également les réalisations du pays par l'intermédiaire de leurs entités respectives.



De son côté, le Chef de l'État et du Gouvernement a dressé un bilan de la trajectoire politique de la République de Guinée équatoriale tout au long de l'année 2023, caractérisée par des activités fondamentales intenses dans le domaine de la politique nationale, telles que la formation d'un nouvelle équipe gouvernementale dirigée par une femme pour la première fois dans l'histoire du pays ; signe d'une voie ferme vers l'égalité des chances et l'équité entre les sexes.



La maturation du fonctionnement du Parlement national à travers ses deux chambres - députés et Sénat - ainsi que la formation et la constitution de la Cour des comptes et des entités gérant des fonds publics ont également été soulignées.



Comme dans le message adressé à la nation le 31 décembre dernier, le plus haut mandataire a de nouveau souligné le travail de la Cour des comptes et des entités qui gèrent des fonds publics dans la lutte contre la corruption, en tant que fléau qui doit être éradiqué pour favoriser le recouvrement des recettes de l'administration générale de l'État. C'est pourquoi le chef de l'État a appelé la Cour des comptes à engager une lutte ferrée pour mettre fin à ce phénomène répudiable qui retarde le progrès de la nation.



Le Président a également exprimé sa répulsion et son indignation face aux actes de criminalité que notre société a connus au cours de l'année écoulée et dont de nombreux enfants ont été victimes. Le décret promulgué sur la protection des mineurs devrait être strictement respecté et respecté afin de mettre fin à ce type de crimes.



À cet égard, le pouvoir judiciaire doit appliquer la justice avec juste et impartialité, en réprimant d'abord la corruption en son sein, qui dénature le juge, et exiger ensuite que les peines infligées aux délinquants soient pleinement purgées.



Pour le dirigeant de l'exécutif national, le pouvoir judiciaire et l'Église contribuent à l'éducation de la société dans le respect de la propriété publique et privée et à l'assimilation des valeurs de paix, de liberté, de dignité humaine, de travail, de sacrifice et de solidarité.



« Progressivement, nous atteignons la maturité de fonctionnement d'institutions qui doivent protéger les intérêts du peuple pour que la paix, la stabilité et le développement économique soient continuellement continués; nous orientons l'action économique vers le contenu des agendas 2030 de l'ONU et 2063 de l'Union africaine en relation avec l'agenda national de développement 2035 dont le pays s'est doté pour atteindre son émergence économique.



Pour le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, il est essentiel que sa jeune population ait des possibilités suffisantes et appropriées pour lui permettre de s'épanouir pleinement et d'être des citoyens productifs et responsables.



Le secteur du travail, les entreprises et la société civile sont le principal moteur du développement national. Il est donc nécessaire que le pays dispose d'un secteur du travail et des entreprises suffisamment autonomes, qui contribue aux nouvelles technologies à la promotion des activités et donc à la création d'emplois », a-t-il ajouté.

S. E. Obiang Nguema Mbasogo est d'avis que le Parlement national, dont le travail législatif est louable à tous égards, doit approfondir son action de contrôle et de contrôle de l'exécution du budget général des recettes et des dépenses par l'exécutif, afin que les dépenses publiques s'orientent davantage vers les intérêts de la population.



Au niveau international, le Président a nuancé que la défense et l'engagement en faveur des idéaux de coopération, du multilatéralisme, du développement durable et de la paix mondiale sont inébranlables dans sa ligne politique : « Nous continuerons à forger des alliances stratégiques afin de contribuer à un avenir plus durable et paisible. À cet égard, nous sommes fermement engagés à défendre les principes de souveraineté nationale, d'égalité entre les États, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, de règlement pacifique des conflits, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».



Une photo souvenir du couple présidentiel et la plupart des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques légalement accrédités ont clôturé cet événement.





