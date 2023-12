Guinée Equatoriale : l'exportation des bois en grumes sera interdite à partir du juin prochain

« Dans le but de préserver nos précieuses forêts et de respecter scrupuleusement nos engagements internationaux ainsi que les accords établis par la CEMAC en matière de changement climatique, nous annonçons solennellement que l'exportation des bois en grumes en provenance de la Guinée Équatoriale sera formellement interdite à compter du 30 juin 2024 », a annoncé ce samedi 9 décembre 2023 sur son compte officiel Twitter (X), Teodoro Obiang Nguema Mangue, Vice-président de la Guinée Equatoriale.



D’après cette autorité, cette mesure vise à garantir la protection de notre environnement naturel face aux effets néfastes de la déforestation tout en exprimant son engagement ferme envers la lutte contre le changement climatique.



Il a exhorté tous les acteurs concernés à respecter scrupuleusement cette interdiction, afin de préserver les forêts du pays pour les générations futures et de contribuer efficacement à la lutte mondiale contre le changement climatique.



« Seules les sociétés qui opèrent dans le secteur de la transformation et de la fabrication de meubles et de leurs produits dérivés seront expressément autorisées », a-t-il annoncé.



Il est à noter que le 25 septembre 2020, un décret présidentiel avait été publié interdisant l’exportation de grumes. Le 26 Octobre 2020, le gouvernement de la Guinée Equatoriale avait publié un autre décret permettant à nouveau l’exportation de grumes « en raison de la nécessité de mobiliser tous les secteurs de production du pays et compte tenu la forte crise économique qui frappe tous les pays du monde, notamment notre pays, provoquée par la crise sanitaire du coronavirus et la nette chute du prix du pétrole, le Gouvernement décide de continuer à porter une attention particulière au secteur forestier ».