Guinée/ Évasion à la maison centrale de Conakry : Plus de 60 militaires et agents pénitentiaires radiés de l’armée

À travers un décret publié dans la soirée de ce dimanche, 5 novembre 2023, le président de la transition de la Guinée, Colonel Mamadi Doumbouya, « a radié des effectifs de l’armée guinéenne les Colonels Claude Pivi, Moussa Thiegboro Camara et Blaise Gomou, tous accusés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et coupable d’une évasion, même si les deux derniers ont été rattrapés et ramenés à la Maison centrale quelques heures après leur sortie surprenante hier, samedi 4 novembre, en compagnie de l’ancien chef de la junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara », a rapporté dimanche 5 novembre 2023, Guinée Matin.



Par ailleurs, à travers d’autres actes également lus à la télévision nationale, le Président de la transition, le ministre d’Etat charge de la défense nationale et le ministre de la justice garde de sceaux, ont radié plusieurs autres militaires et agents de la garde pénitentiaire, soit pour faute lourde ou pour manquement.



Guinée 360 a précisé qu’« une dizaine d’officiers du Bataillon des troupes aéroportées (BATA) et des gardes pénitentiaires ont été également radiés dans l’effectif de l’armée guinéenne ».



Africaguinee.com nous a proposé ci-dessous la liste.



Cas des militaires radiés pour manquement au service



Lieutenant-colonel Mougna Kanté, matricule 23949 G, BICC



Lieutenant-colonel Mohamed Yondo Ouamouno, matricule 23953, BICC



Lieutenant-colonel Pierre Gaou Zoumanigui, matricule 23945 G, BICC



Lieutenant-colonel Thierno Ahmed Diallo, matricule 19981 G HCGN



Lieutenant-colonel Fodé Momo Camara matricule 21949 G, BICC



Lieutenant Cé Mamy, matricule 26086G, BICC



Sous-lieutenant Fodé Bangoura 30203 G, HCGN



Sous-lieutenant Mamadou Dian Diallo matricule 24574 G, BATA



Cas des officiers de l’administration pénitentiaire radiés de la fonction publique pour faute lourde



Lieutenant Mamadou Diouldé Baldé, matricule 322 962 J



Sous-lieutenant Mamadi 2 Camara, matricule 264 341 X



Sous-lieutenant Mouctar Sylla, 269 671 J



Sous-lieutenant Mohamed 3 Camara, 264 418 M



Sous-lieutenant Mamadou Habib Baldé, 264 399



Sous-lieutenant Mamy Camara, 322 992 S



Cas des militaires radiés (par arrêté) des effectifs des forces guinéennes pour faute lourde.



Adjudant-chef, Amara Nafi Camara, matricule, 31417G



Adjudant-chef naby 1 Camara, 41853G



Adjudant-chef Abdoulaye Camara, 27617G



Adjudant-chef Ibrahima Sory Camara, 26992G



Adjudant-chef Kouramoudou Doumbouya, 27 707G



Adjudant-chef Souleymane Sidibé, 35 462G



Adjudant-chef Mohamed Chérif Camara, 37 808G



Adjudant-chef Dantouma Doumbouya 39 116G



Adjudant-chef Lalba Camara 38 288G



Adjudant-chef Pierre Kouassi 31 712 G



Adjudant-chef Aboubacar Sidiki Bah 27729 G



Adjudant Oumane Mara 35997 G



Sous-lieutenant Mohamed M Mahawa Camara 36637 G



Sergent-chef Issiagha Camara, 33 559G



SCH Saidouba 1 Bangoura, 32.879G



Sergent-chef Mamadi Aiba Camara 36 079 G



Sergent Ousmane Sidibé, 36 678 G



Sergent Augustin Kpoghomou, 38741 G



Sergent-chef Joseph Ouata Soumah 49 440 G



CCH Mohamed Sangaré, 51 730 G



CCH Mohamed Diané, 48 679 G



CCH Amadou Tata Diallo 48 549G



CCH Ibrahima Sory Sylla, 48 479 G



CAL Amara Camara 53 964G



CAL Houssein Aly Échour 54 318 G



CAL Faya Thomas Milimouno, 54 482G



CAL Mohamed Makhissa Bangoura, 53 969 G



Cal Marie Ismael Nabé 53 990 G



Cas des agents (Brigadier-chef) radiés de l’administration pénitentiaires.



Amadou Camara, matricule 264 621 X



Yagouba Baldé, 264 813 L



Mamady Kalo 264 780 P



Sékouba Youla, 264471J



Saidouba Bangoura, 264870 B



Bemba Bangoura 264 566 Y



Daouda Marie Bangoura 264816 F



Beinfa Sylla 264 522 J



Fatoumata Doumbouya, 264 766 D



Kadiatou 1 Camara, 264 497



Mabinty Soumah 264544 X



Salimatou Camara 264818 G



Hadjiratou Condé, 264 520 Z



Fodé Abdoulaye Touré 264793 H



Abdoul Karim Sylla brigadier, 264570 X



Kala Soumah, 264 649 E