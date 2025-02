Guinée - Kankan en fête : une marche de l'unité et de la paix pour soutenir le Président Doumbouya

Kankan, haut lieu de mobilisation pour le Président Doumbouya





La ville de Kankan, capitale de la Haute-Guinée, a été le théâtre d'une manifestation d'une ampleur inédite ce week-end. Des milliers de Guinéens ont défilé dans les rues pour exprimer leur soutien au Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, et aux réformes qu'il mène.





Cette marche de l'unité et de la paix, qui a rassemblé des personnes de tous âges et de tous horizons, a été l'occasion de célébrer les valeurs de solidarité et de cohésion nationale. Les participants ont exprimé leur adhésion aux changements en cours et leur espoir en un avenir meilleur pour la Guinée.





Un soutien sans faille aux réformes





Les manifestants ont notamment salué les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption, améliorer la gouvernance et renforcer l'État de droit. Ils ont également exprimé leur soutien aux projets de développement lancés par le régime en place.





Cette mobilisation massive témoigne de la popularité dont jouit le Président Doumbouya auprès d'une large frange de la population guinéenne. Elle est également le signe d'un renouveau de l'engagement citoyen et d'une volonté de tourner la page des crises passées.





Les enjeux de cette mobilisation





Cette marche de l'unité et de la paix revêt une importance particulière à plusieurs titres :



Un soutien politique fort : Elle démontre le soutien dont bénéficie le Président Doumbouya et ses réformes.

Un message d'unité nationale : La mobilisation de milliers de personnes de tous horizons est un symbole fort d'unité nationale.

Une pression sur l'opposition : Cette manifestation pourrait inciter l'opposition à revoir sa position et à engager un dialogue constructif avec le pouvoir en place.



Conclusion





La marche de l'unité et de la paix à Kankan est un événement marquant dans l'histoire récente de la Guinée. Elle témoigne de la vitalité de la démocratie guinéenne et de la volonté du peuple de s'engager pour un avenir meilleur.