Guinée : L'ancien Président Alpha Condé lance un appel aux forces armées

Appel à l'Unité Nationale

Alpha Condé appelle, avec urgence et détermination, à l’unité nationale pour défendre la souveraineté et la dignité de la Guinée face à la situation actuelle. Dans un discours publié sur sa page Facebook, il souligne que le 31 décembre 2024 devrait marquer un nouveau départ, selon les promesses faites pour le retour à l’ordre constitutionnel.



Critique du Gouvernement de Transition

Il critique le président de la transition, qualifiant son entourage d’« ancien légionnaire français et sa clique mafieuse sans foi ni loi », et déplore le non-respect des engagements pris. Pour Condé, cette situation d’usurpation du pouvoir démocratique plonge la Guinée dans l’inquiétude.



Il rappelle que de nombreux Guinéens, tant militaires que civils, ont été victimes de privations injustifiées de liberté, de disparitions forcées et d’assassinats.



Message aux Forces Armées

Alpha Condé, en tant que Chef Suprême des Forces Armées Guinéennes, lance un appel aux militaires patriotes :



« Invitez instamment tous les hommes en tenue à se mettre aux côtés du vaillant peuple guinéen, décidé à se libérer du joug de la junte des narcotrafiquants usurpateurs du pouvoir démocratique. Levons-nous pour défendre notre pays, nos valeurs et notre dignité. »



Ce message résonne comme un appel à l’action et à la solidarité nationale en cette période de crise, alors que la Guinée continue de faire face à des défis importants en matière de sécurité et de gouvernance.