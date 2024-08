Guinée : L’ancien Président Moussa Dadis Camara condamné à vingt ans de prison

Ce verdict marquera une date importante pour la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité. La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH), son organisation membre en Guinée (OGDH) et leur partenaire AVIPA saluent ce verdict emblématique.



Ces trois ONG étaient parties civiles et ont accompagné plus de 730 victimes dans leur quête de justice.



Ces condamnations représentent une avancée significative dans la lutte contre l'impunité pour ces graves violations des droits humains en Guinée. Elles envoient un message fort que les crimes contre les civils ne resteront pas impunis.